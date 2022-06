Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Cancelo fazem parte da equipa do ano da Premier League da Associação de Futebolistas Profissionais.



O Liverpool domina o onze ideal votado pelos próprios jogadores com seis representantes.



Mohamed Salah, que já tinha sido eleito o jogador do ano pelos adeptos, repetiu a distinção, superando a concorrência de Van Dijk, Kevin de Bruyne, Mané e Ronaldo. Esta é a segunda vez que o avançado do Liverpool conquista o troféu, repetindo os feitos de Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Kevin De Bruyne.



Por sua vez, Phil Foden foi eleito o melhor jovem da temporada.



O onze do ano para a Associação de Futebolistas Profissionais: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Rudiger e Cancelo; Thiago, De Bruyne e Bernardo; Salah, Ronaldo e Mané.