Cristiano Ronaldo volta a ser distinguido com o prémio Sir Matt Busby, atribuído ao Jogador do Ano do Manchester United.

Uma distinção entregue com base nos votos dos adeptos, e que o internacional português vence pela quarta vez, depois de 2003/04, 2006/07 e 2007/08.

Cristiano Ronaldo iguala assim o recorde de David de Gea, que também já foi distinguido quatro vezes, e que esta época foi eleito o Jogador do Ano pelos colegas de equipa.

O guarda-redes espanhol foi o segundo mais votado pelos adeptos para o prémio Sir Matt Busby.