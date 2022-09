O Mónaco, com o português Gelson Martins no banco de suplentes, pôs fim a quatro jornadas consecutivas sem vitórias e voltou a somar três pontos de uma assentada, ao vencer na deslocação ao Nice, por 1-0, em jogo da 6.ª jornada da primeira liga francesa.

Um golo de Breel Embolo, aos 65 minutos de jogo, valeu os três pontos aos monegascos, que chegam aos oito pontos e estão a meio da tabela classificativa.

Nos outros jogos deste domingo, o internacional português Rony Lopes assistiu para golo no empate caseiro do Troyes ante o Rennes (1-1). Aos 14 minutos, na tentativa de remate, Rony acabou por assistir para o golo de Ike Ugbo. Na segunda parte, e já depois da expulsão de Salmier no Troyes (25m), Baptiste Santamaria fez o 1-1 final, aos 48 minutos.

O Lens, com David da Costa a titular, empatou na deslocação ao Stade de Reims, também a um golo e perdeu o comboio da frente, ficando no terceiro lugar, com 14 pontos, a dois de PSG e Marselha. Igual resultado foi registado no Brest-Estrasburgo, com o internacional sub-21 português Mathias Pereira Lage no onze do Brest, que teve assistência para golo do ex-Sporting Islam Slimani.

Ainda este domingo, o Ajaccio perdeu por 1-0 na receção ao Lorient e o Clérmont levou a melhor em casa, ante o Toulouse, por 2-0.

O dia, na liga francesa, iniciou com o triunfo do Lille de Paulo Fonseca.