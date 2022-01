O futebolista português Rúben Semedo clarificou esta terça-feira que está em casa e que não está preso, na sequência de informações veiculadas na imprensa grega sobre mais uma detenção na noite de segunda-feira.

O central do Olympiakos filmou-se através da rede social Instagram na sua habitação, a jogar às cartas com a companheira (Uno) e refutou as «mentiras» que correram em jornais helénicos.

«Correm notícias de que estou preso. Para todos os adeptos e família, mostrar que estou em casa», começou por dizer o jogador de 27 anos.

«Sobre todas as notícias falsas que estão a partilhar, mentiras sobre mim, sobre a minha companheira e sobre a minha relação: isto é só para mostrar que está tudo bem, para ninguém se preocupar e que estamos a jogar Uno. Não estou preso. São de novo mentiras. Como eu disse antes, chega de mais mentiras. Para tornar tudo claro, estou a fazer este direto, com boa música que não entendo», referiu, depois.

Segundo vários jornais helénicos, Rúben Semedo foi detido na noite de segunda-feira depois de a companheira ter denunciado agressões por parte do defesa-central, que terá depois trancado a porta de casa, não a deixando entrar.

A polícia, escrevem os gregos, chegou depois ao local, encontrando a mulher fora de casa, tendo depois sido formalizada a queixa que levou à detenção de Semedo.

Em última hora, esta manhã, os jornais da Grécia referiram que Rúben Semedo já tinha sido libertado, uma vez que a companheira desistira da queixa.

«Sinto que é necessário neste momento. São muitas mentiras, muitas histórias e ninguém me perguntou nada. Vão ver-nos em breve, espero que não desta forma, num direto. Noutra altura, vou aprender a fazer diretos, espero fazer isto de forma mais frequente, mas não nestas circunstâncias. Era a mensagem que queria passar. Para Portugal, um abraço com amor, vemo-nos em breve», disse, na reta final da transmissão nas redes sociais, acabando com a câmara a mostrar a companheira, do outro lado da mesa.