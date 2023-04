O treinador Rudi Garcia, cuja saída do comando técnico do Al Nassr foi confirmada esta quinta-feira, despediu-se do plantel dos sauditas na refeição noturna que quebra o jejum durante o período do Ramadão, o designado iftar.

Rudi Garcia esteve com o plantel onde joga o português Cristiano Ronaldo, num momento de confraternização no qual também esteve presente o seu sucessor, o croata Dinko Jelicic.

«O departamento de relações públicas do clube realiza a segunda festa anual do iftar para os funcionários do clube», assinala o Al Nassr, através do Twitter.