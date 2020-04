O treinador russo Andréi Talaláev atribui a culpa da morte de Innokentiy Samokhvalov ao próprio jogador. Recorde-se que o atleta de 22 anos, das reservas do Lokomotiv de Moscovo, morreu esta segunda-feira subitamente, durante um treino individual numa altura em que os treinos de grupo continuam suspensos na Rússia, por causa da pandemia da covid-19.

«Tenho pena pelo rapaz, é uma tragédia. O Lokomotiv sabia dos seus problemas de coração. A algumas concentrações nem sequer ia», disse o treinador Andréi Talaláev em comentário ao canal desportivo MatchTV.

Talaláev realça que a culpa do ocorrido foi do jogador e não do clube, já que nos treinos em conjunto «tudo estava debaixo do controlo dos médicos». «Ele é o culpado. Escreveu uma declaração na qual dizia assumia todos os riscos e consequências. Os empresários dele e os médicos que o seguiam são os culpados», acrescentou o técnico.

Samokhvalov vinha da formação do Lokomotiv e foi campeão júnior em 2016. Jogava no campeonato do terceiro escalão, ao serviço do Kazanka, clube satélite do Lokomotiv.