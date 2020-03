Rustu Reçber, histórico guarda-redes turco que marcou presença em três fases finais de Europeus e no Mundial 2002, no qual a Turquia ficou em terceiro lugar, foi diagnosticado com Covid-19.

A informação foi avançada pela esposa do ex-guardião de 46, numa publicação no Instagram. «Nos testes que fizemos, os nossos filhos deram negativo e só o do meu marido deu positivo. Estivemos no hospital e não fomos autorizados a vê-lo», escreveu Isil Reçber.

Rustu Reçber fez quase toda a carreira em clubes turcos. Projetou-se no Fenerbahçe, passou pelo Barcelona em 2003/04, voltou depois para o clube de Istambul e encerrou a carreira aos 39 após cinco temporadas o Besiktas.

Recorde-se que recentemente Fatih Terim, conceituado treinador turco, também foi diagnosticado com Covid-19.