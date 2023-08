A carreira de Mohamed Ihattaren continua a desiludir.

O médio neerlandês tinha tudo acertado para rumar ao Samsunspor e foi recebido pelos adeptos do clube turco, na última noite, como um verdadeiro herói. Cânticos, fotografias, saltos e muita festa. Houve um pouco de tudo, mas, já esta quinta-feira, o negócio sofreu um volte-face.

O clube recém-promovido ao principal escalão turco, onde alinha Nanu, emitiu um comunicado a revelar que Ihattaren solicitou exigências de última hora que fizeram cair o negócio.

«O clube desistiu da transferência do jogador que tentou alterar os termos previamente acordados e fez pedidos inaceitáveis», informou o Samsunspor.

Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren’i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun’a davet etmiş ve ardından Futbolcu şehrimize gelmişti.

Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye… pic.twitter.com/E1GCAXW4jw — Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 3, 2023

Com apenas 21 anos, Ihattaren tem um historial de problemas legais. O jogador neerlandês já foi detido por suspeitas de agredir a antiga namorada e por suspeita de ameaça a terceiros. Além disso, no ano passado, o seu carro foi incendiado por alegadas ligações à máfia.

Formado no PSV, o médio saiu em 2021 para a Juventus, mas foi emprestado à Sampdoria e ao Ajax nas duas temporadas seguintes. Em 2022/23, não somou qualquer minuto pelo clube de Amesterdão e, agora, rescindiu com a Juventus e continua livre no mercado.