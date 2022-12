Samuel Eto’o pediu desculpa pela agressão a um youtuber argelino, no exterior do Estádio 974, depois da vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul.

«Lamento profundamente ter perdido o sangue frio e ter reagido de uma maneira que não corresponde com a minha personalidade», escreveu o antigo jogador e atual presidente da federação dos Camarões, nas redes sociais.

Segundo revelou o DZfoot, Sadouni SM, o youtuber em questão, questionou Eto’o a propósito do árbitro que dirigiu o jogo decisivo do play-off de qualificação para o Mundial 2022 entre Camarões e Argélia.

«Sou alvo de insultos e acusações de corrupção sem fundamento. Durante este Mundial, os adeptos dos Camarões também foram assediados por argelinos pelo mesmo motivo», acrescentou ainda Eto’o.

Recorde aqui a agressão de Eto'o: