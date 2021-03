Miranda foi oficializado, esta quarta-feira, como reforço do São Paulo.



O internacional brasileiro representou o Jiangsu Suning em 2019 e 2020 antes do campeão chinês fechar portas devido a problemas financeiros. O defesa de 36 anos desvinculou-se do emblema asiático e voltou ao clube de onde tinha saído há dez anos para o Atlético de Madrid.



Segundo o Tricolor Paulista, Miranda assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2022.



Com formação no Coritiba, Miranda teve a primeira experiência na Europa ao serviço dos franceses do Sochaux, voltando ao Brasil para defender as cores do São Paulo. Após quatro anos no Morumbi, o central transferiu-se para o Atlético de Madrid e mais tarde, jogou no Inter de Milão.



No total o experiente futebolista conta com 58 jogos pelo Escrete e 12 títulos: uma Copa América, uma Taça das Confederações, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia, um campeonato espanhol, uma Taça do Rei, uma Supertaça espanhola, uma Liga chinesa, uma Taça da Liga francesa e três troféus de campeão brasileiro.