O Schalke, que na última temporada caiu para o segundo escalão do futebol germânico, confirmou este sábado o regresso à Bundesliga, ao vencer na receção ao St. Pauli, por 3-2.

Na penúltima jornada, o histórico conjunto de Gelsenkirchen até foi para o intervalo a perder por 2-0, graças aos golos de Matanovic (9m e 17m). Contudo, no segundo tempo, Simon Terodde bisou (47m e 71m) e Rodrigo Zalazar garantiu o triunfo (78m).

O Schalke, sete vezes campeão alemão, lidera a II liga com 62 pontos, mais cinco do que Hamburgo, Darmstadt e Werder Bremen (com menos um jogo), que ainda disputam a promoção.