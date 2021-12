Zlatko Dalic renovou contrato com a seleção da Croácia até ao Euro 2024, anunciou a federação croata.

Dalic, que está aos comando da seleção da Croácia, conseguiu sempre apurar-se para as grandes competições: Mundial 2018, Euro 2020 e Mundial 2022, feito inédito na história do país. Em 2018, recorde-se, conduziu a seleção dos Balcãs até à final do Mundial, perdido para França.

«Zlatko deve beneficiar de um crédito ilimitado de todos devido à medalha de prata na Rússia [no Mundial2018]. Tudo o que ele fez com a equipa depois mostra que ele é o homem ideal para dirigir a Croácia», disse o presidente da federação croata de futebol, Marijan Kustic.