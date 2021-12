Portugal ascendeu ao 29.º lugar do ranking FIFA de seleções femininas de futebol e igualou, assim, a sua melhor classificação de sempre, de acordo com a atualização divulgada esta sexta-feira.

A seleção orientada por Francisco Neto, que na anterior atualização do ranking estava no 30.º lugar, subiu assim um posto, o 29.º, no qual também já tinha estado em abril deste ano.

A hierarquia continua a ser liderada pelos Estados Unidos, a quem se seguem, no pódio, a Suécia e a Alemanha.

Há apenas duas alterações no top-10, com a França a ultrapassar Países Baixos e a chegar ao quarto lugar. A Espanha também subiu uma posição e está em nono.

Portugal está a disputar o acesso ao Mundial 2023, ocupando nesta altura o segundo lugar do grupo H de qualificação, com 13 pontos em seis jogos, atrás da líder Alemanha, que tem 18, uma vez que venceu todos os jogos.