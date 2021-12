Trent Alexander-Arnold foi eleito o jogador do mês de novembro da Premier League.

O lateral-direito do Liverpool superou a concorrência dos portugueses Diogo Jota (Liverpool), Bernardo Silva (City) e João Cancelo (City) e arrecadou o prémio. Além do trio luso e do próprio Trent, Emmanuel Dennis (Watford) e John McGinn (Aston Villa) também estava nomeados.

Durante o mês de novembro, Alexander-Arnold fez quatro assistências em apenas três jogos pelo Liverpool.

De resto, Pep Guardiola foi eleito o treinador do mês da Premier League pela décima vez na carreira.

Em novembro, o catalão guiou o City a três vitórias em outros tantos jogos, incluindo o triunfo no dérbi de Manchester, em Old Trafford.

[artigo atualizado]