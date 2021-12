O Barcelona informou que chegou a acordo com o Granada para o empréstimo de Àlex Collado até ao final desta temporada.

Até agora capitão da equipa B dos culés, o extremo de 22 anos vai ter pela primeira vez a experiência de jogar na primeira divisão de Espanha, e será colega de equipa dos portugueses Luís Maximiano e Domingos Duarte.

Collado, refira-se, está ligado ao Barça desde 2010.

📌 LATEST NEWS | FC Barcelona and @GranadaCF_en have come to an agreement in principle for the loan of Álex Collado until the end of this season pic.twitter.com/yymNBR8D7D