Sadio Mané foi distinguido como o melhor jogador africano do ano.



It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020



O internacional senegalês superou o colega de equipa do Liverpool e vencedor nos dois últimos anos, Mo Salah (Egipto), e Ryad Mahrez (Argélia/Man. City).



De resto, esta foi a terceira vez seguida que um futebolista do Liverpool recebe a distinção.



Mané faz ainda parte do onze africano do ano que conta com Onana, Aurier, Matip, Koulibaly, Hakimi, Gueye, Mahrez, Ziyech, Salah e Aubameyang.

Por último, Hakimi recebeu o galardão para melhor jovem africano do ano.