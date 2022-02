O Seregno, da terceira divisão italiana, anunciou a contratação de Zé Gomes, avançado formado no Benfica.

O jovem de 22 anos estava no Cherno More, da Bulgária, e assinou um contrato válido com a equipa de Itália até 2023, com mais um ano de opção.

Zé Gomes foi formado no Benfica, e chegou a fazer cinco jogos pela equipa principal dos encarnados. Esteve depois no Portimonense, no Lechia Gdansk e mais recentemente no Cherno More. É internacional pelas camadas jovens de Portugal.