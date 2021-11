O Milan voltou a marcar passo na Liga italiana pela segunda jornada consecutiva, ao perder no terreno da Fiorentina, por 4-3, este sábado.

Alfred Duncan fez mexer o marcador à passagem do quarto de hora da partida e, já em tempo de compensação da primeira parte, Riccardo Saponara aumentou a vantagem da turma 'viola', através de um excelente pontapé de fora da área.

O sérvio Dušan Vlahović, que recentemente defrontou Portugal, deu continuidade à boa temporada que tem protagonizado e aumentou para 3-0, aos 60 minutos.

Zlatan Ibrahimović ainda deu esperanças aos 'rossoneri' ao apontar um 'bis', aos 62 e 67 minutos, mas Vlahović viria a marcar novamente, já na reta final do encontro, para tranquilizar a turma caseira.

O terceiro golo do Milan e último da partida surgiu já no sexto minuto de compensação, num auto golo de Lorenzo Venuti.

Com esta derrota, o Milan, que integra o grupo do FC Porto na Liga dos Campeões, pode ver o Nápoles a isolar-se na liderança da Serie A já nesta jornada. A Fiorentina subiu ao sexto lugar, em igualdade pontual com Lazio e Juventus.