Com uma derrota por 1-0 em casa do Sassuolo, em jogo da 19.ª jornada da liga italiana, a Fiorentina pôs fim a um ciclo de oito jogos sem perder e falhou a colagem ao pódio.

Andrea Pinamonti adiantou a equipa da casa aos nove minutos e, aos 48, Thorstvedt teve um golo anulado. De resto, o conjunto viola esteve azarado, ao desperdiçar um penálti por Bonaventura (64m) e ainda ter um golo anulado por fora de jogo pouco depois (67m).

Com este resultado, a Fiorentina segue no terceiro lugar, com 33 pontos, menos três do que o Milan, equipa onde alinha Rafael Leão e que este domingo joga em casa do Empoli.

Noutro dos jogos do dia, o Lecce empatou a um golo na receção ao Cagliari.

Os anfitriões marcaram por Gendrey, aos 31 minutos, mas Oristanio, aos 68, fez o empate.

