Após a vitória caseira sobre a Juventus, que garantiu a presença na final da Liga Europa, o treinador do Sevilha, José Luis Mendilibar, analisou o percurso dos espanhóis na prova e anteviu o jogo com a Roma, de José Mourinho.

«Tentámos fazer o melhor possível e tudo saiu bem, eliminámos duas grandes equipas como o Manchester United e a Juventus e vamos apresentar-nos em Budapeste contra uma grande equipa [Roma] e um grande treinador [Mourinho]», afirmou o técnico à Movistar.

«Fui vê-lo treinar há um montão de anos quanto estava no Real Madrid. Vimos um par de treinos, deixou-nos ver os treinos, mas estivemos pouco com ele, falámos mais com [Aitor] Karanka. Vamos jogar contra uma grande equipa e um treinador que tem muitos anos de futebol, como eu, mas ele sempre lá em cima e a ganhar coisas que eu não ganhei tanto», acrescentou.

Refira-se que Roma e Sevilha vão defrontar-se a 31 de maio na Puskás Aréna, na Hungria.