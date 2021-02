O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, regressou esta tarde aos triunfos no campeonato ucraniano, ao vencer na receção ao Rukh Lviv, por 2-0.

Tetê, aos nove minutos, e Maycon, à hora de jogo, de penálti, anotaram os golos do conjunto orientado pelo técnico português.

Com este resultado, o Shakhtar lidera à condição a classificação, com os mesmos 33 pontos do Dínamo Kiev, mas mais um jogo. O Dínamo, diga-se, ainda vai jogar nesta ronda.