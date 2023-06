Gostava de poder ser mais novo um ou dois anos? Aconteceu a todos os sul-coreanos.



O Parlamento do país decretou que, a partir de junho de 2023, todos os documentos oficiais devem utilizar a «idade internacional» padrão. Ou seja, utilizar o mesmo sistema para calcular a idade que é usado nos restantes países.



Isto porque até aqui, um sul-coreano nascia já com um ano, uma vez que era contabilizado o tempo que a criança passava no útero da mãe, de acordo com a "idade coreana". No limite, um recém-nascido podia mesmo ter dois anos poucos dias após o nascimento: algumas famílias que adicionavam aos bebés um ano no primeiro dia de janeiro do ano seguinte ao do nascimento, a chamada "idade de calendário".



Com a Coreia do Sul a alinhar-se pelo que é feito internacionalmente, Son Heung-Min e os restantes companheiros de seleção ficam um ou até dois anos mais novos. A entrada em vigor desta nova lei pretende combater dificuldades sociais e económicas.



