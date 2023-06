Uruguai e Coreia do Sul ocuparam as últimas vagas das meias-finais do Campeonato do Mundo de sub-20.



Os uruguaios venceram, este domingo, os Estados Unidos (2-0) e vão defrontar Israel na ronda seguinte. Um golo de Anderson Duarte e um autogolo de Wynder deram o apuramento à seleção «charrua».



Por sua vez, os sul-coreanos tiveram de jogar um prolongamento para afastar as Super Águias. Um golo de Choi Seok-Hyun, aos cinco minutos do prolongamento, resolveu o encontro dos quartos de final.



A Coreia do Sul vai disputar um jogar na final com a Itália.



Lembre-se que Israel está pela primeira vez numa fase final, a Coreia do Sul tem como melhor resultado a chegada à final em 2019, tal como o Uruguai, em 1997 e 2013, enquanto o melhor que a Itália conseguiu foi o terceiro lugar, em 2017.