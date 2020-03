Depois de ter começado com 1h15 horas de atraso por motivos de segurança relacionados com o coronavírus Covid-19, o Parma-Spal terminou com a vitória da Spal por 1-0.

O português Bruno Alves foi titular no Parma e cometeu, aos 70 minutos, o penálti que Petagna convertou para o único golo da partida.

Recorde-se que o encontro, à porta fechada, estava marcado para as 11h30, mas, quando as equipas estavam no túnel, preparadas para entrarem em campo, o árbitro acabou por as mandar recolher ao balneário. Só 1h15 horas depois do previsto foi dado o apito inicial.

Minutos antes do início do jogo, o ministro do Desporto italiano pediu à federação de futebol que suspendesse os jogos da Série A, mas o organismo decidiu disputar os encontros marcados para este domingo, que já tinham sido adiados da semana anterior.

Com este resultado, o Parma segue na nona posição, com 35 pontos, enquanto a Spal deixou provisoriamente a última posição, subindo a 19.ª, com 18 pontos, a sete da zona de manutenção.

Ainda este domingo, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, receberá (se tudo correr como previsto) o Inter de Milão, num encontro entre segundo e terceiro classificado, respetivamente, numa partida que também será jogada à porta fechada.