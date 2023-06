O Sporting está interessado em garantir a contratação do avançado Viktor Gyokeres e um companheiro de equipa no Coventry City recomendou ao clube inglês e ao futebolista sueco que concluam uma transferência neste verão.

«Eu diria que, no caso do Vik, [sair] faz sentido para ambas as partes, porque o Coventry vai receber um bom valor e o Vik vai ter a transferência que pode levá-lo para o próximo nível. Ele só tem mais um ano de contrato, então o dono vai ter de decidir acerca disso, se quer encaixar dinheiro e reinvestir», começou por dizer Michael Rose, que está em final de contrato, ao Coventry Telegraph.

«Ele teve uma temporada brilhante em termos de golos e assistências com cerca de 30 participações em golos, e provavelmente está a pensar que precisa de mudar agora. Ele joga pelo seu país e o problema do futebol é que nunca sabes o que está por vir, tens de sair quando o teu valor de mercado está alto», acrescentou.

Rose sublinhou que uma «lesão grave» pode deitar por terra o negócio e destacou o desempenho de Gyokeres no clube do Championship.

«Quanto a Gus, ele foi excelente nos últimos três meses. É uma situação difícil e provavelmente tudo se resume ao dono e se ele está feliz em mantê-los ou tentar conseguir novos contratos, o que pode ser difícil», concluiu.

A cumprir a terceira época no clube do Championship, o jogador de 25 anos, formado no Brommapojkarna, marcou 22 golos e fez 12 assistências em 50 jogos em 2022/23.