O Sporting é o clube europeu, fora das cinco principais ligas europeias (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França), que formou mais jogadores que estão no ativo nesses cinco campeonatos, indica o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira.

Os leões têm atualmente, de acordo com o CIES, 24 futebolistas que passaram pela sua formação a competir nas ditas «big-5». Aparecem na sétima posição no ranking, mas em primeiro excluindo clubes espanhóis, ingleses, franceses, alemães e italianos. Real Madrid (43), Barcelona (38), Lyon (34), PSG (34), Manchester United (28) e Valência (25) são quem mais têm jogadores que passaram pelas respetivas formações a competir nas «big-5».

Para o CIES, apontam-se como clubes de formação «aqueles em que os futebolistas jogaram pelo menos três anos entre as épocas dos seus 15 aos 21 anos de idade».

Num estudo mais global que teve 31 ligas europeias em análise, o Benfica é o segundo clube na Europa que forma mais jogadores no ativo em todos esses 31 campeonatos.

O CIES avaliou ainda os jogadores formados nos clubes a circular nas 31 ligas europeias em questão através de um Índice de Formação, combinando o número de jogadores formados por cada clube com o capital de experiência definido pelo CIES para cada atleta e, nesse Índice, o Sporting surge no terceiro lugar entre as 31 ligas analisadas, com 82,3 por cento em 100, só atrás de Real Madrid (87) e de Ajax (100). Olhando apenas às «big-5», os leões surgem também em terceiro (70), mas atrás de Barcelona (84,1) e Real Madrid (100).

O estudo englobou 31 ligas europeias correspondentes ao «Atlas Demográfico» do CIES: além das big-5, contaram na análise as primeiras ligas de Portugal, Turquia, Grécia, Chipre, Roménia, República Checa, Israel, Escócia, Polónia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Sérvia, Rússia, Bulgária, Bielorrússia, Noruega, Suíça, Finlândia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Croácia, Países Baixos e Eslovénia. Não estão consideradas, assim, ligas como as de Montenegro, Albânia, Macedónia do Norte, Kosovo, Islândia, Luxemburgo, Malta, Letónia, Lituânia e Estónia.

Além disso, considerou-se ainda o facto de os jogadores terem de estar nos respetivos clubes de análise desde o dia 1 de outubro e já terem jogado pelos mesmos em 2022/23, no campeonato ou, se não for o caso, que tenham jogado nas duas épocas anteriores como seniores (excluindo equipas B). Os segundo e terceiro guarda-redes de cada plantel também são considerados em todos os casos.