Stephen Eustáquio, médio do Paços de Ferreira, estreou-se a marcar pela seleção do Canadá, no triunfo sobre a Martinica (4-1), em jogo da Gold Cup, competição que envolve os países da CONCACAF, América do Norte, Central e Caraíbas.

O Canadá, também com Steven Vitória, central do Moreirense, de início, até deixou-se surpreender no arranque do jogo pela modesta seleção das Pequenas Antilhas, que marcou o primeiro golo logo aos 10 minutos por Emmanuel Riviere.

No entanto, a equipa da casa reagiu em força e nos quinze minutos seguintes marcou três golos de rajada: Cyle Larin (16m), Jonathan Osorio (20m) e o tal golo de Eustáquio (26m), por sinal o primeiro do jogador do Paços ao serviço da seleção.

Já na segunda parte, aos 89 minutos, Theodor Corbanu fixou o resultado final em 4-1. O Canadá é, assim, o primeiro líder do Grupo B da Gold Cup que, além da Martinica, conta ainda com os Estados Unidos e Haiti.

Veja aqui o golo de Eustáquio: