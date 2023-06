O avançado do Ajax Steven Berghuis foi castigado com três jogos de suspensão, na sequência do episódio que aconteceu após a última jornada do campeonato, quando, antes de entrar para o autocarro da equipa de Amesterdão, agrediu com um soco um adepto do Twente.

O jogador de 31 anos concordou com a decisão da federação neerlandesa e vai, assim, falhar as três primeiras rondas do próximo campeonato.

Refira-se que alguns relatos da imprensa local davam conta de que Berghuis, que mais tarde pediu desculpa, reagiu com violência depois de o colega de equipa Brian Brobbey ter sido alvo de um insulto racista.

Recorde o momento: