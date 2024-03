Boas notícias para o Sporting: Viktor Gyökeres vai regressar aos trabalhos dos leões com frescura nas pernas, isto depois de não ter saído do banco na vitória da Suécia, esta segunda-feira, num particular com a Albânia (1-0).

O selecionador Jon Dahl Tomasson fez várias mexidas no onze inicial relativamente ao jogo com a seleção portuguesa e o avançado do Sporting foi um dos preteridos.

O único golo do encontro foi apontado aos 62 minutos por Gustaf Nilsson, que também tinha marcado a Portugal em Guimarães.