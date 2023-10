Morreu o suspeito do ataque que matou dois cidadãos suecos e feriu outra pessoa, na última noite em Bruxelas, confirmou fonte do Ministério Público belga à rádio VRT.



O alegado autor do ataque tinha sido baleado pela polícia belga num café no bairro de Schaerbeek na noite de segunda-feira, segundo a imprensa local.



De acordo com os meios de comunicação belga, o alegado autor do ataque é um indivíduo de 45 anos de nacionalidade tunisina e que está no país de forma ilegal.

Bruxelas ativou o nível mais elevado de alerta terrorista, com o reforço da presença policial, em especial para os cidadãos e instituições suecas, diz a agência.



A tragédia levou à suspensão do jogo entre a Bélgica e a Suécia, de qualificação para o Euro 2024.



