O selecionador sueco, Janne Andersson, emocionou-se depois do jogo entre a Bélgica e a Suécia ter sido suspenso na sequência de incidentes no exterior do estádio que provocaram duas mortes e um ferido.



«Quando desci ao intervalo para os balneários, recebi a informação e imediatamente senti que isto era surreal. Pergunto-me: em que mundo é que vivemos hoje? Estamos todos muito tristes. Foi consensual a decisão de não continuarmos o jogo por respeito às vítimas e às suas famílias», referiu o técnico, em conferência de imprensa.



Bélgica e Suécia ainda jogaram a primeira parte, registando-se um empate 1-1 ao intervalo, depois do sportinguista Gyökeres ter aberto o marcador, antes de Lukaku empatar na conversão de uma grande penalidade.