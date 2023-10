O ex-Benfica Victor Lindelof explicou que os jogadores suecos decidiram não regressar para a segunda parte do encontro na Bélgica, depois de saberem do ataque na capital belga que provocou a morte de dois compatriotas, além de um ferido.

«Quando ouvi a notícia, conversei primeiro com os meus companheiros e depois com os jogadores belgas. Houve imediatamente uma grande solidariedade no balneário belga. Era emocionalmente impossível continuar a jogar. Isto é terrível. A ideia de que foram assassinados na rua enquanto tinham uma camisola da Suécia... Infelizmente, vemos pessoas com armas em toda a sociedade. Gostaria de expressar as minhas condolências às vítimas em nome dos jogadores», disse o defesa-central do Manchester United em conferência de imprensa.

Já o presidente da federação sueca, Fredrik Reinfeldt, explicou que «os jogadores têm família nas bancadas» e optaram por não regressar ao relvado.

«Os jogadores foram informados durante o intervalo do que tinha acontecido. Eles e a selecção belga pediram então à UEFA que parasse o jogo. Esta é a melhor decisão. Temos de mostrar respeito pela escolha do jogador», frisou.