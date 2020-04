Não era um jogo oficial, mas agora há imagens de Zlatan Ibrahimovic a marcar com as cores do Hammarby, clube no qual investiu recentemente, e no qual tem trabalho durante a pandemia de covid-19.

Mais um desgosto para o Malmö, clube no qual foi formado, e cujos adeptos acusam o avançado de traição.

Indiferente a tudo isto, Zlatan disse esta sexta-feira que não pensou na rivalidade quando investiu no Hammarby, e ate revelou que deu mais 100 mil euros ao Malmö.

«Fui simpático, de mais até», sintetizou o jogador do Milan, pouco depois de ter marcado um golo no torneio interno do Hammarby.

Enquanto espera pelo regresso da Liga, o emblema sueco decidiu dividir o plantel em três equipas e fazer jogos de trinta minutos. Zlatan Ibrahimovic jogou pela equipa verde e marcou um golo logo no primeiro jogo, à equipa branca.

O torneio foi transmitido em direto numa plataforma online, e Zlatan Ibrahimovic até teve direito a uma câmara dedicada apenas aos seus movimentos.