O Young Boys sagrou-se, esta sexta-feira, campeão suíço pela terceira temporada consecutiva, depois do triunfo por 1-0 na deslocação ao Sion, no duelo da 35.ª e penúltima jornada do campeonato.

Um golo de Christopher Martins, aos 14 minutos, deu os três pontos decisivos para a festa da equipa auri-negra. Com o triunfo, a formação orientada por Gerardo Seoane chegou aos 73 pontos, mais cinco que o St. Gallen, vice-líder com 68 pontos e, assim, sem hipóteses matemáticas de lutar pelo título na derradeira ronda.

Assistiram ao encontro mil pessoas nas bancadas do estádio do Sion, num campeonato que durou 54 semanas por causa da pandemia da covid-19.

A liga suíça vai ser, na próxima segunda-feira, 3 de agosto, a última das europeias a terminar, depois da interrupção motivada pelo novo coronavírus. O Young Boys disputou a primeira jornada da liga 2019/2020 há mais de… um ano, a 21 de julho de 2019.

Foi o 14.º título do Young Boys, que vale presença na segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões.

Os helvéticos foram adversários do FC Porto na fase de grupos da Liga Europa.