Raúl Albiol, defesa do Villarreal, garante que o clube está preparado para defrontar o Chelsea na Supertaça Europeia, que se joga esta quarta-feira.

«Se queremos crescer como equipa temos de jogar estas finais europeias e medir o nosso nível contra o Chelsea. Teremos uma temporada fantástica com Champions, La Liga e Taça do Rei. Há que desfrutar do futebol, jogos como este não aparecem todos os dias», assegurou o internacional espanhol

Já Manu Trigueros, colega de Albiol no ‘submarino amarelo’, reforça a ambição do plantel em trazer a taça para o Estadio de la Ceramica.

«Não é fácil disputar estes jogos. Temos o prémio de estar aqui e, primeiro que tudo, há que competir e desfrutar de um jogo contra um dos grandes da Europa. Queremos dar uma alegria aos adeptos e trazer a Supertaça Europeia», afirmou o jogador de 29 anos.

Villarreal e Chelsea defrontam-se pela Supertaça Europeia esta quarta-feira às 20 horas de Portugal Continental, em jogo com transmissão na TVI.