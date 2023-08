Nenad Brnovic garante que foi insultado, agredido e ameaçado por elementos da direção e do staff do Sutjeska, com o objetivo de forçá-lo a abandonar o cargo de treinador.

A equipa de Montenegro foi eliminada pelo Santa Coloma, de Andorra, na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, e já depois disso somou dois empates no campeonato interno.

Brnovic queixa-se que foi então atacado na comunicação social, pelo presidente e pelo diretor desportivo, antes de ser convocado para uma reunião.

«Na ocasião, eu e os meus colegas da equipa técnica fomos agredidos verbalmente e depois fisicamente, com o objetivo de sermos obrigados a apresentar a demissão. Insistimos para que, de forma cordial, conseguissemos resolver os problemas e as exigências, mas seguiu-se um violento ataque, e os seguranças retiraram as suas armas», relata o técnico, citado pelo «SPORTKLUB».

Brnovic diz que conseguiram sair da reunião «sem consequências graves», mas que depois foram ameaçados de «linchamento público» por adeptos, na rua.

O técnico de 43 anos diz ter apresentado queixa na polícia e à federação de Montenegro.