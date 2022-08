O Frankfurt goleou nesta segunda-feira o Magdeburg, por 4-0, em jogo da primeira ronda da Taça da Alemanha.

Sem o português Gonçalo Paciência nas opções, mas com Mario Gotze a estrear-se oficialmente e logo com titularidade, a turma de Eintracht venceu fora de portas com um bis de Kamada (4m e 59m) e golos de Lindstrom (31m) e Alario (90m).

Nos outros jogos do dia, o Darmstadt também venceu na condição de visitante, por 3-0. Frente ao Ingolstadt, marcaram Tietz (15m), Kempe (42m) e Warming (84m).

O Werder Bremen também avançou na Taça da Alemanha, depois de derrotar o Cottbus, por 2-1. Romano Schmid (43m) e Weiser (73m) deram a vantagem aos forasteiros, enquanto Heike (79m) reduziu para a turma caseira.

Já o Union Berlin, ainda sem Diogo Leite em ação, só bateu o Chemnitzer, do quarto escalão, no prolongamento. Muller (62m) adiantou a equipa da casa, enquanto Siebatcheu respondeu logo de seguida (64m). Kevin Behrens confirmou a passagem à próxima fase aos 114 minutos.