O jogador do Hyères, Almike Moussa N'Diaye, foi internado nos cuidados intensivos «por precaução», após uma entrada dura de Éric Bailly, do Marselha, no jogo entre as duas equipas, a contar para a Taça de França.

«Ele foi transferido para o Hospital Nord e ficou internado nos cuidados intensivos, por precaução. Rezamos para que tudo corra bem. É um ótimo rapaz e um dos nossos melhores jogadores», disse o presidente do clube, Mourad Boudjellal, à AFP.

Já o treinador adjunto, Zaki Noubir, garantiu que não se tratou de «nada sério» e revelou que Bailly ficou preocupado e foi ao balneário.

«Veio ao nosso balneário para oferecer a sua camisola e, acima de tudo, para que o pudéssemos ouvir», afirmou, citado pela RMC Sport.

O lance ocorreu aos 15 minutos de jogo. quando o defesa costa-marfinense acertou em cheio com os pitons no peito de Moussa N'Diaye, jogador da equipa do quarto escalão. Bailly ainda ficou no chão ao contorcer-se com dores, mas isso nada lhe valeu para evitar uma expulsão óbvia.

Depois de ter estado a ser assistido no relvado durante vários minutos, N'Diaye seguiu de maca para uma ambulância, que o transportou até ao hospital.