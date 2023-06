A polícia andou à procura de Felipe Melo no final do jogo da Taçla Libertadores entre River Plate e Fluminense.

O jogador da equipa brasileira imitou uma galinha ao sair do relvado, em alusão à alcunha dada pelos rivais aos adeptos do River Plate, mas isso fez com que dois agentes da polícia fossem até junto do balneário do Fluminense, no final do jogo.

Felipe Melo foi notificado, uma vez que o gesto foi entendido como uma incitação à violência.

Em todo o caso não teve sequer de prestar depoimento, e abandonou o estádio sem qualquer constangimento.

Na conferência de imprensa, ao ser questionado se era especial defrontar o River Plate, o internacional brasileiro ainda referiu que «especial era jogar contra o Boca Juniors».

Veja o polémico gesto: