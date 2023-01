A vitória na Taça da Liga representou o 83º título do FC Porto e relançou o tema do clube nacional com mais títulos, uma «competição» entre os dragões e o Benfica. É uma questão que se arrasta há muito e deriva de diferentes interpretações. Acontece o mesmo por toda a Europa. O Maisfutebol foi procurar os clubes com mais títulos no continente e se é possível concluir que FC Porto e Benfica fazem parte de uma elite, atrás apenas de quatro clubes, as contas finais são invariavelmente sujeitas a várias questões quanto aos troféus a enquadrar.

Esta abordagem segue os critérios que estão genericamente estabelecidos e que contabilizam provas oficiais de equipas seniores, de âmbito nacional e internacional: o campeonato nacional, as taças e Supertaças, mais as competições europeias e intercontinentais. No entanto, com mais de um século de história para trás e dificuldades em definir o estatuto de algumas provas em determinados períodos, há muitos casos em que mesmo esses critérios não são lineares e abrem caminho a contagens diferentes.

Há muitos dados curiosos a analisar. Desde logo o facto de em duas das grandes Ligas haver igualmente dois clubes a disputar taco a taco a liderança deste ranking: o Barcelona e o Real Madrid em Espanha e o Liverpool e o Manchester United em Inglaterra. Há outros onde há hegemonia clara de um clube, como o Bayern Munique na Alemanha, a Juventus em Itália, o PSG em Inglaterra, o Olympiakos na Grécia ou o Ajax nos Países Baixos.

Rangers e Celtic, os centenários

E depois há outro campeonato à parte. Na Escócia moram os dois recordistas destas contas. O Rangers é o líder do ranking, seguido do Celtic. São os dois únicos clubes entre os principais campeonatos europeus que somam mais de 100 títulos. Então e quantos troféus têm? Depende do critério, lá está.

Se nos ficarmos por títulos no primeiro escalão, estendendo esse critério a todos os clubes, o Rangers soma 117 troféus e o Celtic 113. Ainda que algumas fontes atribuam mais quatro troféus aos azuis de Glasgow, correspondentes a três títulos nas divisões inferiores e mais um na Challenge Cup, uma terceira taça na Escócia que já teve vários formatos e onde os clubes da primeira Liga são atualmente representados pelas equipas sub-21.

As contas de Real Madrid e Barcelona

A seguir vêm os dois gigantes de Espanha. Também em relação aos troféus de Barcelona e Real Madrid há várias questões. Se ficarmos pelo conceito mais restrito, o Real Madrid tem 95 troféus e o Barcelona 90, depois da Supertaça ganha este mês ao eterno rival. Mas no caso espanhol houve uma prova que antecedeu a Supertaça, a Copa Eva Duarte, sob a égide da federação. Se a incluirmos, o Barcelona soma mais três troféus e o Real Madrid mais um. Portanto, 96 para o Real e 93 para o Barcelona.

Depois há as antecessoras das competições europeias, não reconhecidas pela UEFA: a Taça das Feiras e a Taça Latina. O Barcelona venceu três Taças das Feiras e 2 Taças Latinas, o Real Madrid tem duas Taças Latinas. Se forem incluídas estas competições, o Barça passa a somar 98 troféus, tantos como o Real. Para complicar, há outros troféus «avulsos». O Real Madrid faz as contas a 99 títulos. Os «merengues» não contam a Copa Eva Duarte, mas contam as duas Taças Latinas e ainda duas vitórias no Mundialito nos anos 50, prova não reconhecida pela FIFA.

Fixando então o registo dos dois recordistas de Espanha:

Real Madrid: 35 Campeonatos, 19 Taças do Rei, 12 Supertaças de Espanha, 1 Taça da Liga, 1 Taça Eva Duarte, 14 Taças/Ligas dos Campeões, 2 Taças UEFA, 3 Taças Intercontinentais, 4 Mundiais de clubes, 5 Supertaças Europeias - 96

Barcelona: 26 campeonatos, 31 Taças do Rei, 14 Supertaças de Espanha, 2 Taças da Liga, 3 Copas Eva Duarte, 5 Taças/Ligas dos Campeões, 4 Taças das Taças, 3 Mundiais de clubes, 5 Supertaças Europeias - 93

Bayern no clube dos 80

Entre os clubes mais vencedores da Europa, o Bayern Munique . São 82 troféus, ou 83 nas contas do próprio clube, que inclui no palmarés a Supertaça da Alemanha ganha em 1983, troféu com estatuto oficioso. São assim 32 títulos de campeão, 20 Taças, 11 Supertaças (uma como prova oficiosa), 6 Taças/Ligas dos Campeões, 1 Taça UEFA, 1 Taça das Taças, 2 Taças Intercontinentais, 2 Mundiais de clubes e 2 Supertaças Europeias.

Nas grandes Ligas, segue-se a Juventus, com 70 troféus, contando 36 campeonatos, 14 Taças de Itália, 9 Supertaças, 2 Taças/Ligas dos Campeões, 3 Taças UEFA/Liga Europa, 1 Taça das Taças, 2 Supertaças Europeias, 2 Taças Intercontinentais e 1 Taça Intertoto. E não contando o título da Serie B em 2006/07.

Em França o PSG lidera destacado, graças à hegemonia dos últimos anos, mas num patamar bem abaixo, com um total de 46 títulos. Alargando a abordagem, destacam-se o Olympiakos, que tem 79 títulos, contabilizando um recorde de 47 campeonatos nacionais, mais 28 Taças e quatro Supertaças. E ainda o Ajax, com 76 títulos: 36 títulos de campeão nacional, 20 Taças, 9 Supertaças, 4 Taças/Ligas dos Campeões, 1 Taça UEFA, 1 Taça das Taças, 2 Taças Intercontinentais e 3 Supertaças Europeias.

Inglaterra: mano a mano entre Liverpool e Manchester United

Em Inglaterra, num campeonato historicamente muito competitivo, nenhum clube se aproxima destes números, mas também há um mano a mano no topo entre Liverpool e Manchester United. E também aqui as contas não são unânimes.

Nesta altura, e seguindo de novo o critério mais restrito, há um empate entre ambos, 66 títulos para cada um. Mas os dois clubes venceram também nos escalões secundários: o Liverpool tem quatro troféus da Second Division e o Manchester United dois. Os «reds» ganharam ainda a Football League Super Cup, uma prova única que se realizou em 1986, sob alçada da Football League. Não contando esses troféus, é este o registo de ambos os clubes:

Liverpool: 19 campeonatos, 8 Taças da Inglaterra, 9 Taças da Liga, 16 Supertaças de Inglaterra, 6 Taças/Ligas dos Campeões, 3 Taças UEFA, 1 Mundial clubes, 4 Supertaças Europeias - 66

Manchester United: 20 campeonatos, 12 Taças de Inglaterra, 5 Taças da Liga, 21 Supertaças de Inglaterra, 3 Taças/Ligas dos Campeões, 1 Liga Europa, 1 Taça das Taças, 1 Taça Intercontinental, 1 Mundial Clubes, 4 Supertaças Europeias – 66