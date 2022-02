No sempre escaldante dérbi de Turim, a Juventus não foi além de um empate (1-1) com o Torino.

A jogar em casa, a Vecchia Signora adiantou-se aos 13 minutos, com um golo do neerlandês Mattijs de Ligt, após um cabeceamento ao segundo poste, na sequência de um pontapé de canto.

No segundo tempo, o Torino foi à procura do golo da igualdade, que chegou mesmo aos 62 minutos, pelos pés de Andrea Belotti, com uma finalização na pequena área.

Na reta final do encontro, a Juventus intensificou o caudal ofensivo, mas os visitantes conseguiram resistir e ganhar um ponto.

A formação bianconera continua no quarto lugar da Serie A, enquanto o Torino é 10.º classificado.

Os golos da partida: