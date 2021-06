O golaço «de letra» de Erik Lamela anotado no dérbi de Londres entre Arsenal e Tottenham foi eleito o melhor da época na Premier League, numa votação feita pelos capitães das equipas, adeptos e por um painel de especialistas.



O internacional argentino dominou a bola na área e com dois adversários à sua frente atirou de «letra» para o poste mais distante da baliza dos «gunners» em pleno dérbi do norte de Londres.



O extremo dos «spurs» superou assim a concorrência de Lanzini (West Ham), Ola Aina (Fulham), Haller (West Ham), Jesse Lingard (West Ham), Cavani (Man. United), Salah (Liverpool) e de Bruno Fernandes (Man. United).



Reveja o golo de Lamela: