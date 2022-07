O presidente do Barcelona, Joan Laporta, não escondeu a admiração por Bernardo Silva, mas conteve-se nos elogios ao internacional português, que é apontado pela imprensa espanhola como um dos alvos dos catalães neste mercado de transferências.

«É um jogador muito bom, mas tenho de o respeitar porque ele pertence ao Manchester City. Tenho muitos amigos lá [no Manchester City], como o Pep Guardiola, Tixi Bergstein [diretor-desportivo] e Khaldoon Al Mubarak [CEO]. Conheço muitas pessoas», disse, em entrevista à CBS.

O dirigente da equipa blaugrana foi ainda questionado sobre a possibilidade do neerlandês Frenkie de Jong poder rumar ao Manchester United.

« No futebol nunca se sabe. Tudo depende de diferentes partes. A primeira coisa que posso dizer é que queremos que o Frenkie continue no Barcelona e ele quer continuar. Tudo o que estamos a fazer com ele é o mesmo que com o resto do plantel, mas não podemos forçá-lo a baixar o salário. A decisão é dele. Posso dizer que há uma forte possibilidade de que ele continue e farei os possíveis para mantê-lo no Barcelona», vincou.