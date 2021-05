O Panathinaikos anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com Laszlo Boloni para que este deixasse de ser, com efeitos imediatos, o treinador da equipa principal. O romeno, que começou a temporada no Gent, deixa a equipa quando faltam dois jogos para o final da Liga Grega, sendo que a equipa fica entregue ao até aqui adjunto Sotiris Silaidopoulos.

O Panathinaikos é nesta altura quinto classificado da Liga Grega e já sabe que não vai apurar-se para as competições europeias da próxima temporada, o que precipitou a saída do treinador romeno.

Laszlo Boloni ainda é, recorde-se, o último treinador campeão pelo Sporting, tendo conquistado esse título há dezanove anos, no final da época 2001-02. Curiosamente esta terça-feira pode deixar de o ser, se o Sporting, de Ruben Amorim, vencer o Boavista e confirmar a conquista do título desta temporada.