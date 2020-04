Há muito que se fala da possibilidade de Jadon Sancho deixar o Borussia Dortmund no final da temporada para assinar pelo Manchester United. Ora as especulações em torno desta mudança aumentaram agora de tom e há mesmo quem já não tenha dúvidas sobre ela. Tudo porque o próprio jogador inglês alimentou essas especulações.

Tudo aconteceu durante um direto no Instagram. Um adepto do Manchester United pediu-lhe que bebesse um gole de água se era verdade que ia ser reforço do clube. Sancho parou um instante, pensou sobre o que fazer e depois deu um grande gole numa garrafa de água que tinha ali mesmo ao lado. Os adeptos do United ficaram em êxtase.