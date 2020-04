O Bayer Leverkusen contratou Lennart Grill. O guarda-redes alemão de 21 anos chegará no final da época proveniente do Kaiserslautern e assinou contrato até junho de 2024.

O diretor desportivo do clube germânico garantiu que o guardião, que vem da terceira divisão do país, é uma contratação com futuro.

«É uma contratação com perspetivas. O Lennart tem grande potencial de desenvolvimento. Estamos muito contentes de o ter convencido a juntar-se a nós», declarou Simon Rolfes.

Já o jovem reforço elogiou a forma de jogar da equipa que eliminou o FC Porto na Liga Europa. «Antes da época parar, vi muitos jogos do Bayer. Este jogo com posse de bola foi muito divertido de ver enquanto espectador», afirmou Lennart.

Apesar de o futebol estar parado, o «telemercado» permanece em atividade e o Bayer Leverkusen já aproveitou para começar a pensar na próxima temporada.