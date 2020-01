O Basaksehir, adversário do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa, aproximou-se este sábado da liderança do campeonato turco, ao golear na receção ao Yeni Malatyaspor (4-1), no desafio da 18.ª jornada.

Depois da pausa de inverno, a formação de Istambul manteve a sequência de bons resultados e construiu o triunfo ainda no primeiro tempo, face aos tentos do bósnio Edin Visca (22m), do senegalês Demba Ba (28m) e de Irfan Kahveci (34m) e Mahmut Tekdemir (41m), enquanto o macedónio Adis Jahovic (64m) fez o golo de honra dos visitantes.

O Basaksehir mantém o segundo posto, com 36 pontos, mais quatro do que o terceiro classificado Alanyaspor e a um do líder isolado Sivasspor, que apenas entra em campo no domingo, diante do Besiktas. O Yeni Malatyaspor é oitavo, com 24.