O Istambul Basaksehir subiu esta segunda-feira à liderança do campeonato turco, à condição, ao vencer na deslocação ao terreno do Rizespor, por 2-1.

A meio da eliminatória com o Sporting para os 16 avos de final da Liga Europa, o emblema de Istambul deslocou-se à casa do 14.º classificado e adiantou-se no marcador a dois minutos do intervalo, por intermédio de Edin Visca, de penálti.

No entanto, à passagem da hora de jogo, Aminu Umar fez o golo do empate e deixou as coisas mais complicadas para a formação visitante.

Já em tempo de descontos, aos 90+1 minutos, o defesa Martin Skrtel subiu ao ataque para dar os três pontos ao Basaksehir, ele que tinha entrado quatro minutos antes.

Com este resultado, o Istambul Basaksehir subiu à liderança da tabela classificativa, com 46 pontos – mais um do que o Trazbzonspor, mas também mais um jogo.

Recorde-se que o emblema turco é adversário do Sporting na Liga Europa. Os leões jogam na Turquia na próxima quinta-feira, depois de uma vitória caseira por 3-1.

No outro jogo do dia, o Kasimpasa, com Quaresma e Jorge Fernandes no banco, bateu o Denizlispor por 2-0.

