O Galatasaray, líder da Liga turca, não foi além de um empate a três golos na receção ao Fatih Karagumruk, equipa treinada por Andrea Pirlo.

Sérgio Oliveira foi titular no meio-campo e marcou de penálti nos instantes finais de uma primeira parte com muito para contar.

Kerem Akturkoglu inaugurou o marcador para o Galatasaray aos 3 minutos, mas a equipa visitante tratou-se de mostrar rapidamente que os adeptos da equipa da casa não teriam uma tarde tranquila.

Entre os 18 e os 30 minutos, o Fatih Karagumruk marcou três (!) golos. Mbaye Diagne, ex-Galatasaray, empatou e Fabio Borini bisou.

Sérgio Oliveira não tremeu da marca dos 11 metros, ao contrário de Mauro Icardi, que avançou aos 67 minutos para o segundo castigo máximo do jogo. O melhor que o Galatasaray conseguiu foi empatar por Sacha Boey ao minuto 80.

Com este resultado, o Galatasaray chega aos 70 pontos da Liga turca: tem mais sete do que o Fenerbahçe de Jorge Jesus, que tem um jogo a menos e pode ficar a quatro pontos do topo.