Cinco dos 13 adeptos do Trabzonspor que foram detidos na segunda-feira, na sequência dos desacatos após o jogo com o Fenerbahçe, ficaram em prisão preventiva.

Os restantes adeptos ficaram em liberdade condicional, sob controlo judicial, informou o Tribunal de Trabzon.

No último domingo, após o triunfo por 3-2 do Fenerbahçe no terreno do Trabzonspor, adeptos da equipa da casa agrediram o relvado. Nas imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ver um adepto a ameaçar um jogador com uma bandeirola de canto, o guarda-redes do Fenerbahçe, Livakovic, esmurrado na face, e Batshuayi a pontapear um adepto, entre outros casos.

O diretor desportivo do Fenerbahçe, o português Mário Branco, também revelou outros pormenores dos incidentes, em entrevista ao Maisfutebol.